Esclusiva: Verratti-Barcellona, incontro finito. La situazione

Antero Henrique è in Italia, come vi avevamo preannunciato, per le prime operazioni di mercato con il Paris Saint-Germain. Poco fa, in un albergo milanese, ha incontrato Donato Di Campli, agente di Marco Verratti, che ha presentato una faraonica proposta del Barcellona. Come già segnalato anche dalla Spagna, il club catalano è disposto a mettere sul piatto 100 milioni. L’incontro è già finito, per il momento il PSG non intende abbassare la guardia per Verratti, anche se l’entourage del centrocampista sta facendo di tutto e di più pur di andar via. Vivremo sicuramente altre puntate della vicenda Verratti, mentre nelle prossime ore l’uomo mercato del club parigino incontrerà il Milan per parlare di Grzegorz Krychowiak. Com’è noto i rossoneri possono decidere di sciogliere le riserve per il polacco, indipendentemente dalla di posizione di Biglia.