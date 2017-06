Esclusiva: Toro, vertice per Sirigu. Le ultime

Sono ore importanti, probabilmente decisive, per Salvatore Sirigu al Torino. Il portiere di proprietà del Paris Saint-Germain è la prima scelta da sempre, in mattinata è previsto un vertice con il suo agente Branchini per trovare una soluzione. Il problema è l’ingaggio, ma le parti negli ultimi giorni hanno fatto evidenti passi in avanti. Sirigu ha altre richieste, ma vuole il Toro per quello che sarebbe un importante e significativo ritorno in Italia. E nelle prossime ore la situazione potrebbe essere molto più chiara.