Esclusiva: Torino, incontro con il Rijeka per l’attaccante Kovacevic

Si chiama Franko Kovacevic, classe 1999: è un attaccante che appartiene alla lista dei giovani talenti lanciati nell’ultimo periodo dal Rijeka. E il suo futuro potrebbe essere in Italia visto che poco fa c’è stato un incontro con il Torino per valutare la possibilità di un trasferimento in granata. Kovacevic ha ben impressionato durante la Viareggio Cup (ha sfidato proprio i granata) e sulle sue tracce da mesi c’è anche la Dinamo Zagabria. In Italia è stato apprezzato dal Genoa, ma il Toro si è mosso su Kovacevic con una certa insistenza, chiaro è l’intento di bruciare la concorrenza.