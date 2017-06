Esclusiva: Suso non è incedibile. Se partisse…

Torniamo su Suso rispetto a quanto abbiamo già raccontato. Confermiamo: per il momento sono ferme le trattative per il prolungamento, l’attuale contratto scade nel 2019. L’entourage avrebbe voluto che fosse confermato quanto pattuito prima del closing, ovvero altri due anni con adeguamento da due milioni e mezzo a stagione. Il Milan ne offre due, situazione ferma. E se arrivasse una proposta, verrebbe presa in considerazione: la Roma segue Berardi, ma nelle ultime ore ha fatto nuovi sondaggi per Suso. E ci sono un paio di situazioni extra Italia. E se Suso partisse? A Montella piace moltissimo Cuadrado, ne abbiamo già parlato. E in società potrebbero chiedere informazioni su Berardi, vecchio pallino di Mirabelli e che Di Francesco porterebbe volentieri alla Roma. Anche perché la pista Calhanoglu consentirebbe di avere l’ideale esterno sinistro sinistro offensivo. Mancherebbe la soluzione a destra: Suso ha il gradimento di Montella, ma se il nodo contratto non venisse sciolto…

Foto: Twitter Milan