Esclusiva: Storari, sondaggio Genoa. Ma Gabriel vuole il Cagliari. E stasera…

Un mini-giro di portieri in corso. Confermato l’incontro per stasera tra Milan e Cagliari per parlare dello scambio Gabriel-Storari. Per il brasiliano è un passaggio fondamentale, vuole andare a giocare in Sardegna, altrimenti sorgerebbero intoppi sul rinnovo del contratto con i rossoneri, scadenza 2018. Storari ha dato la disponibilità da sempre, l’incontro è stato confermato, servono gli accordi definitivi. Per Storari ha fatto un tentativo stamattina il Genoa che cerca un altro portiere dopo il grave infortunio a Perin, ma per il momento la priorità è stata data al Milan. Stasera tutto sarà più chiaro. Tra l’altro il Cagliari non ha sondato altri specialisti: si parla da settimane di Sirigu, ma la scelta del club sardo è Gabriel in attesa di perfezionare. A proposito del Genoa: è stato proposto Pierluigi Gollini, classe 1995, in forza all’Aston Villa.

Foto: zimbio