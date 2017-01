Esclusiva: Sportiello-Fiorentina, ci siamo! Visite tra domani e venerdì

Marco Sportiello alla Fiorentina, ci siamo. Confermata la nostra anticipazione di ieri mattina, al punto che tra domani e venerdì il portiere in uscita dall’Atalanta si sottoporrà alle visite mediche per conto della Viola. Il club dei Della Valle ci aveva provato l’ultimo giorno della sessione estiva, ora l’assalto sta per andare a segno sulla base del prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. Marco Sportiello vede Firenze…

Foto: zimbio.com