Spal sempre più linea giovane, una caratteristica di questa sessione di mercato. Il club di Ferrara ha ringiovanito soprattutto il centrocampo, ora vorrebbe fare la stessa cosa in attacco e si è messo in fila per Sadiq, il centravanti classe ’97 della Roma che piace a qualche altro club di serie A. Ora in fila anche la Spal, una nuova operazione in entrata per poi liberare Finotto in direzione Ternana.

Foto: Twitter Roma