Esclusiva: Skriniar-Inter, la Samp chiede 27 o Caprari più 20

La Sampdoria è a Milano con Ferrero e Romei, trasferta di mercato con Milan (quasi un gioco di parole) Skriniar all’ordine del giorno. Sabatini rientrerà sabato dalla Cina, ma Ausilio è operativo e in questi minuti è a cena con l’avvocato della Samp. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, la Sampdoria per il cartellino del 22enne difensore slovacco chiede 27 milioni di euro, oppure 20 più Caprari, mentre non rientrano nel novero delle potenziali contropartite Ansaldi e Nagatomo. Spalletti vuole due difensori, uno più esperto e uno di prospettiva, individuato appunto in Skriniar. Operazione quest’ultima destinata ad entrare in una fase sempre più calda.

Foto: zimbio.com