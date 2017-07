Diego Falcinelli è stato grande protagonista con il Crotone, è tornato per fine prestito al Sassuolo, ma il suo futuro sarà lontano dall’Emilia. Simone Inzaghi insiste per averlo a disposizione e la Lazio in giornata si è informata, a conferma che l’attaccante può diventare un obiettivo caldo. Resta in lizza l’Udinese, oggi è più defilata la Samp. Ma l’irruzione della Lazio può cambiare le carte in tavola.

Foto: zimbio