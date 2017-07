Esclusiva: Schick e l’Inter, base di intesa. Le ultimissime

Il summit per Schick all’Inter è appena finito. Scoperta dalle telecamere di Sportitalia, la riunione è terminata pochi minuti fa. Si viaggia verso un accordo alle stesse cifre pattuite con la Juve, ben oltre la clausola (poco più di 30 milioni). L’accordo tra le due società non sarà un problema, anche quello con il calciatore verrà definito senza particolare intoppi. L’idea è quella di mettere subito Schick a disposizione di Spalletti, si è anche sfiorato l’argomento sulla possibilità di tenerlo per un’altra stagione a Genova. Quando sarà tutto a posto, Schick si sottoporrà a nuovi test per dimostrare di avere soltanto un piccolo problema risolvibile in circa un mese. Ripetiamo: nel corso del summit si sta parlando di operazioni staccate, soltanto staccate. Alla Samp interessano Nagatomo (o Santon) e Murillo. Per quest’ultimo l’Inter ha tuttavia detto no a proposte di 8-9 milioni.