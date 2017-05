Esclusiva: Schick, la clausola non si tocca. Juve, presto il secondo incontro. L’Inter e Berta…

Patrik Schick e una clausola considerata intoccabile. La Sampdoria si è resa conto di averla messo troppo bassa (25 milioni) e quando ha deciso di alzarla si è trovata un muro per il momento invalidabile. L’entourage di Schick non intende modificarla, la Samp farà un altro tentativo ma è una situazione ormai abbastanza chiara. Morale: chi si presenta con 25 milioni si assicura Patrik, la Samp confida di poterlo trattenere per una stagione ancora. L’Inter si è mossa per prima, è la più interessata, ma non ha ancora chiuso come si legge da qualche parte . La Juve ha già fatto un incontro e nel corso di questa settimana dovrebbe esserci il secondo summit con agente e intermediari, il lavoro di Nedved è stato importante. La Juve in queste cose è rapidissima, una mina vagante per tutti. Su Schick hanno chiesto informazioni tutti, Napoli compreso (e anche il club di De Laurentiis lo lascerebbe per un anno a Genova), c’è la fila all’estero. Senza sottovalutare Andrea Berta, il direttore sportivo oggi all’Atletico Madrid e da settimane nel mirino del Psg, che stravede per Schick. Intanto, presto il secondo vertice con i bianconeri…

Foto: Twitter Samp