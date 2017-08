Esclusiva: Schick, finito incontro Romei-Marotta. La prima offerta Juve…

Alle 19 vi abbiamo anticipato il forte ritorno della Juventus su Patrik Schick: quella legata al talento della Samp è la telenovela per eccellenza della sessione estiva. Vi abbiamo parlato del grande lavoro diplomatico di Nedved, che può dare i suoi frutti malgrado il naufragio della prima operazione con la Juve per i noti problemi, poi risolti, che erano stati riscontrati alle visite. Vi abbiamo anche detto che con il trascorrere delle ore la fiducia della Roma, che aveva scavalcato l’Inter bloccata dal mancato via libera di Suning, sarebbe scesa. E sta andando esattamente così, dal momento che i giallorossi non hanno ancora avuto la risposta che si aspettavano. Mentre il Psg va tenuto in corsa, a prescindere dalla situazione Mbappé. E c’è un particolare in più che, nel già ricco quadro, può fare la differenza. La Juve è a Genova, in vista dell’impegno di campionato contro la banda Juric di domani, e l’occasione è stata utile per un incontro (nell’albergo che ospita la squadra di Allegri) tra Marotta e l’avvocato Romei, appena terminato. La prima offerta della Juve è stata pari ai 30,5 milioni pattuiti a suo tempo. Il club bianconero, forte della volontà del giocatore, non ha intenzione di spingersi fino ai 40 (bonus compresi) che aveva offerto la Roma. Ma in qualche modo dovrà cercare di andare incontro alla Samp. Il tutto nel bel mezzo delle valutazioni di Schick, che aveva sempre detto di ritenere chiusa la sua avventura a Genova, ma che ora deve decidere se confermerà la sua volontà (e quindi andare subito alla Juve) oppure rimanere un altro anno alla Samp da protagonista. Dal loro canto gli agenti dell’attaccante, Paska e Satin sono in contatto costante con Schick, pronti a scattare.