Esclusiva: il Sassuolo forte su Babacar. Previsto un incontro

Negli ultimi minuti il Sassuolo è forte su Babacar. Previsto un incontro con la Fiorentina, l’attaccante è in scadenza nel 2019. Babacar è l’obiettivo primario del Sassuolo, esiste la volontà di arrivare a una quadratura. E a quel punto Politano potrebbe essere più libero di partire: il Napoli è in pressing, la Juve ha fatto un sondaggio. Ma vanno monitorate anche la posizioni di Falcinelli e Matri, quest’ultimo non ha ancora rinnovato ma ci sta pensando.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina