Esclusiva: Samp, fatta per Zapata e Strinic a 22 milioni!

Duvan Zapata e Ivan Strinic possono virtualmente considerarsi due nuovi giocatori della Sampdoria. Il club di Ferrero ha trovato la quadratura con il Napoli per una doppia operazione da 22 milioni di euro complessivi, per i cartellini del centravanti colombiano e dell’esterno sinistro croato. Dal sorpasso ai danni del Sassuolo delle 22.20 all’ulteriore accelerata che ha portato alla fumata bianca. I discorsi tra Sassuolo e Napoli per Zapata avevano subito un rallentamento perché il club di De Laurentiis avrebbe voluto garanzie (che non ha avuto) sull’opzione per Berardi. E la Samp ne ha approfittato, vincendo la volata al fotofinish. Giampaolo abbraccia Zapata e Strinic.