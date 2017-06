Esclusiva: Roma-Karsdorp, altri contatti. Mario Rui, nuovo sondaggio Napoli ma…

La Roma ha la necessità di mettere a posto le fasce nei primi 30 metri, punta sulla rinascita di Bruno Peres, aspettando di capire quale sarà la collocazione tattica, ma nel frattempo pensa ad altro. Nelle ultime ore ci sono stati altri contatti con gli intermediari di Karsdorp, il laterale destro del Feyenoord in cima alla lista di Monchi e apprezzato anche dall’Inter. Aggiornamento su Mario Rui: il Napoli ci ha riprovato, la Roma intende puntare sul portoghese anche e soprattutto per l’infortunio di Emerson Palmieri, cambierebbe idea solo se fosse il diretto interessato a chiedere di partire. Ma per ora Mario Rui pensa soltanto alla Roma.