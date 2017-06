Esclusiva: Roma, altri contatti per Karsdorp. Con l’Inter in sottofondo

Settimane calde per Rick Karsdorp, che dopo il trionfo con il Feyenoord in Eredivisie può lasciare la sua Olanda, malgrado il recente rinnovo fino al 2021, per misurarsi in un campionato al top in Europa. Ci sono stati altri contatti con la Roma, Monchi è un estimatore dell’esterno basso classe 1995. L’Inter è in sottofondo, ma la concorrenza all’estero è importante. La Roma, però, continua a lavorare in direzione Karsdorp.

Foto: nu.nl