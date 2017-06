Esclusiva: Reina-Napoli, ore caldissime. Tra Mario Rui e Berenguer…

Le dichiarazioni di De Laurentiis non devono aver fatto molto piacere all’entourage di Pepe Reina. Il presidente ha dichiarato che non si può rinnovare sempre, mentre si stava ragionando sul prolungamento per un anno (2019) a fronte di una richiesta fino al 2020. Ora si tratta di capire quanto e come le parole del numero uno del club azzurro lasceranno il segno in Reina e nel suo agente, tenendo conto che Pepe per Sarri è una priorità. Ribadiamo un concetto: se Reina non rinnovasse, il Napoli andrebbe su un portiere pronto e competitivo. Perin resta nella lista, ma occhio ancor di più a Neto (che non ha ancora detto sì al Valencia), Karnezis e Rulli. A proposito di quest’ultimo, il Napoli entrerebbe in scena solo se il City lo riscattasse dalla Real Sociedad, ma i partenopei sarebbero disposti a prenderlo in prestito con diritto e non con obbligo di riscatto. Almeno oggi la situazione è questa. Per il resto, la giornata di oggi è trascorsa con Berenguer sempre disponibile ad aspettare il Napoli, malgrado il pressing di almeno un altro paio di club (Athletic Bilbao compreso). Per Mario Rui presto andrà in scena l’incontro con la Roma: si chiuderà per una cifra superiore ai 10 milioni con i bonus, Sarri vuole che il laterale portoghese sia presente a Dimaro già nei primi giorni di ritiro.