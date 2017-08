Esclusiva: Reina, il Napoli fa muro e aspetta l’offerta ufficiale Psg. E intanto…

Una giornata convulsa, quella che ha coinvolto Pepe Reina. Vi abbiamo raccontato, prima delle 17, della forte irruzione del Psg per l’esperto portiere in scadenza con il Napoli. Offerta da 9 milioni più un triennale da circa 4 milioni con i bonus per lo spagnolo. L’interesse è confermato, ma il Psg non ha ancora mosso passi ufficiali con il Napoli. E il club di De Laurentiis ha mantenuto una sola posizione: è rimasto fermo, in attesa di riscontri formali. La posizione del Napoli è chiara, solida e inequivocabile: confermare Reina nel rispetto del contratto, senza prolungamento , per una stagione da vivere intensamente e poi amici più di prima il prossimo giugno. Se il Psg si presenterà con un‘offerta ufficiale, magari quella raccontata nel pomeriggio, il Napoli tenderà al rialzo anche se è consapevole del fatto che occorre ripristinare i migliori equilibri in vista di una stagione importante. La chiave è anche questa, non soltanto quella formale della proposta Psg che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nel frattempo il Napoli ha ripreso a sondare, soltanto a sondare, alcune piste per la porta: in modo particolare quelle che portano a Leno e Rulli, considerato che le soluzioni italiane (Perin in testa) non interessano. Karnezis? Potrebbe arrivare lo stesso, indipendentemente da Reina, se venisse individuata la migliore soluzione per Rafael che è in scadenza come lo stesso Reina.

Foto: Twitter Napoli