Esclusiva: Reina, ecco l’offerta ufficiale del Psg. Il Napoli su Rulli

È arrivata poco fa l’offerta ufficiale del Psg per Pepe Reina, questi i dettagli: proposti al Napoli 5 milioni, più 1 di bonus, più il prestito di uno tra Kevin Trapp e Alphonse Areola, a conferma che il Paris Saint-Germain vuole prendere Reina per fargli fare il titolare. Per il Napoli l’offerta è bassa, ma nel frattempo – come svelato ieri sera – il club si è già mosso, più su Rulli che su Leno. Ore caldissime per il Napoli e per il futuro di Reina…

Foto: Twitter Napoli