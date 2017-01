Esclusiva: Ranocchia, il Sassuolo insisterà. E c’è lo Swansea

Andrea Ranocchia non è sicuro di restare all’Inter per l’intera stagione. Le valutazioni sono in corso, possiamo aggiungere che con la definitiva scelta di Pioli di utilizzare Medel come difensore centrale gli spazi per Ranocchia saranno ancora più ristretti. E può tornare di moda tra qualche giorno la soluzione Sassuolo che vi avevamo anticipato la scorsa estate. C’è di più: negli ultimi giorni sondaggi approfonditi anche da parte dello Swansea, a conferma che il futuro di Ranocchia all’Inter non è più così scontato.

Foto: Twitter Inter