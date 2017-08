Esclusiva: Pellegri-Juve, incontro positivo con il Genoa. I dettagli

Incontro positivo quello tra la Juve e il Genoa per Pietro Pellegri. Un summit proficuo, sono state posto le basi per un’operazione che potrebbe portare l’enfant prodige genovese (il primo 2001 ad andare in gol in Serie A) alla corte del club bianconero. Molto presto ci sarà anche un incontro con il Milan, come vi avevamo anticipato ieri sera. Pellegri piace parecchio alla Juve, l’Inter ci aveva pensato concretamente, ma poi ha deciso di non approfondire per concentrarsi sulle priorità da consegnare a Spalletti (non era un’operazione definita…). Ormai è corsa a due per Pellegri, con Juve e Milan pronte a darsi battaglia per uno dei migliori prospetti del calcio italiano. E allo stesso tempo il Genoa ha approfittato per chiedere l’eventuale disponibilità per il prestito del giovane Kean.

