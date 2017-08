Esclusiva: Parma in pressing per Pinamonti, cena in corso Ausilio-Faggiano

I direttori sportivi di Inter e Parma, Piero Ausilio e Daniele Faggiano, sono a cena in un ristorante milanese per parlare di mercato. Sul piatto la posizione di Andrea Pinamonti, il promettentissimo attaccante classe 1999 in forza al club nerazzurro. Il Parma, come già raccontato, di attaccanti può farne due: in lista restano sempre i nomi di Matri e Ceravolo, ma intanto ecco l’incontro a Milano per Pinamonti.

Foto: Twitter Inter