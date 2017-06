Esclusiva: Paredes-Juve, c’è il nuovo placet di Allegri. Ora…

La campagna acquisti della Juve comprenderà una rivisitazione del centrocampo con qualche uscita inevitabile (Lemina in testa). Su Tolisso vi abbiamo detto tutto quello che c’era da dire: soltanto la Juve potrebbe far saltare l’operazione, dopo le mosse dello scorso gennaio. Rivisitazione tattica? Può darsi, tuttavia Tolisso ha dimostrato di essere competitivo anche nel 4-2-3-1. Vedremo. Nel frattempo vi confermiamo quanto svelato ieri sera, ovvero che sono ripresi in modo proficuo i contatti tra Juve e Roma per Paredes. Quest’ultimo ha mercato all’estero, è stato seguito dal Milan, Ma nel corso del freschissimo vertice con Allegri c’è stato l’ennesimo placet dell’allenatore per l’argentino, un gradimento che parte dalla scorsa estate. Ora si può provare ad approfondire, la Roma vuole chiudere le tre cessioni inevitabili (Rudiger-Inter, Salah-Liverpool e appunto Paredes) entro fine giugno. La valutazione parte da almeno 25 milioni, per la Juve li vale tutti. I contatti continueranno, a maggior ragione dopo il nuovo e definitivo placet di Allegri.

Foto: Twitter Roma