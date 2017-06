Esclusiva: Paletta-Toro, questione di tempo. Via libera totale di Mihajlovic

Paletta e il Toro. Meglio: Paletta e Mihajlovic, storia di un matrimonio calcistico che si potrà celebrare molto presto. Esattamente come vi abbiamo raccontato venerdì scorso, nel bel mezzo dell’operazione Sirigu (poi sbloccatasi). Memorizzato il pressing di Mihajlovic, Paletta e il suo agente hanno scelto. Possibile risoluzione con il Milan (ha un contratto in scadenza tra un anno) e possibile triennale con il Toro, come già raccontato. Oppure: biennale con opzione. Dettagli. Anzi: questione di tempo.

Foto: zimbio.com