Esclusiva: occhio Palermo, per Gnoukouri aumenta il vantaggio Udinese

Assane Gnoukouri ha detto no al Crotone, lascerà l’Inter, ha anche proposte dall’estero ma potrebbe restare in Italia. Il Palermo si sentiva in pole fino a sabato, ma il fatto che il diretto interessato non abbia dato una risposta definitiva (anche per la baraonda collegata all’allenatore, che non ha sicuramente tranquillizzato il centrocampista ivoriano) significa che l’altra pista calda sta prendendo sempre più piede. Nelle ultime ore, infatti, l’Udinese ha aumentato il vantaggio per Gnoukouri e sta cercando di forzare i tempi…

Foto: zimbio.com