Esclusiva: N’Zonzi, no stop Juve-Siviglia sulle modalità di pagamento

Steven N’Zonzi vuole a tutti i costi la Juve, è convinto di averla a stretto giro di posta. I contatti tra i due club sono continui, ormai quasi una no stop. Il Siviglia continua a chiedere i famosi 40 milioni (l’importo della clausola), mentre la Juve spera ancora in un piccolo sconto, magari scendendo a quota 35. Tuttavia il club bianconero è disposto a pagare l’intero importo della clausola, dato che il colosso di centrocampo è una priorità assoluta di Allegri. Ecco perché con il Siviglia si discute no stop sulle modalità di pagamento, con l’intendo di arrivare molto presto alla fumata bianca. Già a gennaio la Juve aveva proposto due tranche da 15 milioni (il precedente importo della clausola era 30 milioni), ma in quella circostanza il Siviglia rifiutò. E la Juve decise di rinviare l’operazione all’estate. Dopo aver scartato Tolisso per i motivi che conosciamo, ora è trattativa a oltranza per N’Zonzi.

Foto: Rmc Sport