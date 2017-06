Esclusiva: N’Zonzi, la Juve parte da 32 (più bonus). E’ no stop. Sulle fasce difensive…

La Juve sta lavorando molto sottotraccia per N’Zonzi. L’ultima proposta al Siviglia: 32 milioni di base fissa, più altri 5-6 di bonus per avvicinarsi alla clausola da 40. Oppure l’inserimento di Lemina nella trattativa, il Siviglia darà una risposta. La Juve non ha fretta, ribadiamo il concetto: nelle intenzioni dei bianconeri uno dei due centrocampisti deve avere una fisicità nettamente superiore alla media dell’attuale centrocampo. Non a caso la scorsa estate Allegri ha chiesto Matic che oggi il Chelsea non cede e anche se entrasse nell’ordine di idee ci sarebbe il Manchester United in agguato. Per l’altro centrocampista la Juve sceglierà con calma: Matuidi è stato proposto da Raiola, piace parecchio Paredes, qualcuno uscirà. E Rincon potrebbe essere una contropartita per la Fiorentina nell’eventuale operazione Bernardeschi. Quest’ultimo resta un chiodo fisso, esattamente come Douglas Costa. Fasce difensive: dopo aver salutato Dani Alves, la Juve spera che Alex Sandro non cada in tentazione Chelsea, dipende solo da lui. Possibile che arrivino due specialisti anche in caso di conferma di Alex Sandro, magari uno che sappia coprire bene entrambe le corsie, De Sciglio o Darmian per esempio. E continua a piacere Cancelo.

Foto: theladbiblegroup.com