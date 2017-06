Esclusiva: N’Zonzi-Juve, possibile missione entro mercoledì. Tra clausola e concorrenza…

Molto spesso il problema lo risolvi pagando la clausola. La Juve lo ha fatto sia per Higuain che per Pjanic, potrebbe ripetersi presto nel caso di N’Zonzi. Vi abbiamo spiegato come Allegri abbia fatto il nome del centrocampista del Siviglia per dare fisicità al centrocampo. Le altre piste (Can del Liverpool in testa) sono defilate. E vi abbiamo spiegato i motivi che hanno portato la Juve a frenare per Tolisso, il centrocampista che a gennaio aveva in pugno. Mentre Paredes resta sempre nel mirino, a maggior ragione se dovessero esserci due-tre uscite a centrocampo. Tornando a N’Zonzi, è possibile che la prossima settimana, entro mercoledì, la Juve decida di andare in missione in Spagna per definire l’operazione, oggi la strategia è questa. Si proverà a trattare sulla clausola da 40 milioni, ma con l’obiettivo di non tirare troppo la corda per non perder tempo. Già, perché su N’Zonzi ci sono anche Barcellona, Manchester City, Liverpool e Tottenham. Lui alla Juve aveva detto sì fin da gennaio, ora sarebbe il caso di chiudere subito per non correre rischi.

Foto: theladbiblegroup.com