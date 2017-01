Esclusiva: Nzola, incontro con il Parma. Accordo per luglio con la Fiorentina

La Fiorentina ha chiuso Nzola per luglio. Accordo per l’attaccante classe 1996 che sta facendo benissimo con la Virtus Francavilla. Un’operazione programmata per l’estate e perfezionata nella tarda mattinata. Ora il procuratore di Nzola sta incontrando il Parma per trovare accordo sull’ingaggio: in tal caso andrebbe subito da D’Aversa, altrimenti resterebbe alla Virtus Francavilla. Ma intanto la Fiorentina lo ha già preso per luglio…

Foto: Sito ufficiale Virtus Francavilla