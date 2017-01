Esclusiva: Niang-Watford si sblocca. E Ighalo…

Niang al Watford si sblocca. La pista che vi avevamo raccontato già ieri sera su Sportitalia e che sembrava legata a Ighalo porta il club inglese a prendere una decisione definitiva intanto sull’attaccante del Milan. Ormai ex del Milan, visto che si stanno preparando le visite. Il Watford ha preferito intanto assicurarsi un attaccante gradito a Mazzarri, in attesa della decisione di Ighalo attirato dalla Cina e seguito anche dal West Bromwich. La formula su cui le Milan e Watford hanno trovato l’accordo è il prestito con diritto di riscatto: inizialmente, quindi, non ci sarà obbligo, che invece scatterebbe solo a determinate condizioni.

Foto: thenationalae