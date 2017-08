Esclusiva: Niang-Spartak, altro vertice a Milano. Entro stanotte…

Ieri pomeriggio vi avevamo detto che lo Spartak Mosca non aveva perso del tutto la fiducia per M’Baye Niang, malgrado il francese si fosse fatto assalire da dubbi e perplessità quando erano già state organizzate le visite mediche, appuntamento saltato dall’attaccante. Contestualmente, avevamo aggiunto che il club russo aveva alzato ulteriormente l’asticella, sfondando il muro dei 20 milioni di euro per il cartellino della punta classe 1994 (per il Milan sarebbe un tesoretto davvero importante), con una deadline ben precisa: quella di martedì, ossia domani. E non a caso è in programma in queste ore un nuovo vertice a Milano, a conferma che la situazione si può sbloccare e che Niang (che da una parte vorrebbe sempre giocarsi le sue chance in rossonero) sta valutando approfonditamente la pista, con possibile leggero ritocco al rialzo dell’ingaggio da circa 3 milioni già propostogli. Lo Spartak intravede spiragli di fiducia e aspetta una risposta nella notte, possibilmente entro mezzanotte. Il Toro? La tentazione Miha esiste da sempre, ma al momento i granata sono più defilati, anche perché l’offerta presentata è ben inferiore a quella della società moscovita.

Foto: thenational.ae