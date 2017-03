Esclusiva: Il Napoli studia e promuove Grimaldo. Su Conti e Kessie…

Uno specialista di fascia sinistra, a maggior ragione se non dovesse rinnovare Ghoulam (trattativa ferma con scarsi margini di manovra). Il profilo che piace di più è quello di Alejandro Grimaldo, esterno mancino classe ’95 del Benfica cresciuto nel Barcellona. Qualche mese fa in Portogallo lo avevano accostato al Napoli (anche alla Juve), la fase di studio è continuata anche nelle ultime settimane. Studio con apprezzamenti, il profilo piace molto anche se costa (non meno di 25 milioni). E in ogni caso il Napoli deve mettere in preventivo un importante investimento su quella fascia. Bruno Gaspar e Michel sono obiettivi del passato, ormai accantonati, e si riferiscono alla fascia destra. Su Conti ribadiamo quanto vi raccontiamo da mesi: piace al Napoli, come al Chelsea e al Milan in caso di svolta cinese, ma ha lo stesso agente (Mario Giuffredi) di Hysaj e quindi non sarebbe consigliabile una rivalità nella stesso ruolo. A meno che Hysaj non traslochi a sinistra, com’era accaduto con Sarri a Empoli, ci sarà tempo per pensarci. Capitolo Kessie: la Roma è avanti con l’Atalanta e vuole chiudere, il Napoli ha il gradimento del centrocampista che stravede per Sarri, ma in ogni caso dovrebbe esserci un’uscita in quel reparto.

Foto: The Sun