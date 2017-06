Esclusiva: Napoli, sbrigati per Ounas. Ora la Roma ci prova

Adam Ounas è molto vicino al Napoli, un inseguimento che sta per essere concretizzato. Ci sono gli accordi sia con il diretto interessato che con il Bordeaux: base da circa 6 milioni, operazione da perfezionare con i bonus. Ounas piace moltissimo al Napoli, come già spiegato viene considerato un potenziale nuovo Mertens. Il suo ingaggio non escluderebbe quello di Berenguer: abbiamo già raccontato che il club azzurro sta pensando al doppio colpo. Ma c’è un aggiornamento delle ultime ore: su Ounas ha messo gli occhi la Roma, con un certo interesse e con la necessità di capire se ci sono margini di manovra con il Bordeaux. Il pallino è del Napoli che ora prevedibilmente avrà una spinta in più per definire i dettagli.

Foto: rmcsportcom