Esclusiva: Napoli, resta valida la pista Karnezis

Il Napoli deve ancora sbrogliare la matassa Reina. Nulla si può escludere, ma verrà fatto il possibile per trovare una soluzione, tenendo a mente che la presenza di Pepe per Sarri è fondamentale sia in campo che nello spogliatoio. Ad ogni modo il club partenopeo prenderà un nuovo portiere, come ribadito più volte anche dal presidente De Laurentiis. Con Neto passato ufficialmente al Valencia, resta viva per il Napoli la pista Karnezis, da noi anticipatavi nei giorni scorsi. Il portiere ellenico ha fatto molto bene a Udine, situazione da seguire.

Foto: Twitter Udinese