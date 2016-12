Esclusiva: Napoli, nuovi contatti per Orsolini. La situazione

Riccardo Orsolini sempre al centro del mercato. E il Napoli non molla, al punto che nel pomeriggio ci sono stati altri e proficui contatti anche con l’Ascoli. Su Orsolini si è espresso Galliani, ma non è mai esistita fin qui una trattativa con il Milan, neanche un abbozzo. E ribadiamo mai. All’esterno offensivo ci stanno pensando Juve e Atalanta, ma il Napoli continua a lavorarci in modo proficuo. Operazione per giugno? Non è detto, a maggior ragione se uscisse uno tra El Kaddouri (il maggiore indiziato, ha il contratto in scadenza) e Giaccherini. Ma intanto il Napoli continua a lavorare forte su Orsolini. E ha parlato più volte con l’Ascoli.

Foto: sito ufficiale Ascoli