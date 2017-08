Esclusiva: Napoli in Champions, ecco le mosse di mercato

Il Napoli ai gironi di Champions, missione compiuta. E ora le mosse di mercato. Partiamo dalle difesa: su Tonelli c’è fortissima la Samp, operazione già impostata, non sono previsti altri movimenti. Sulle fasce saranno giorni fondamentali per Ghoulam, il Napoli chiede di procedere al rinnovo senza la minima perplessità, in base ad accordi già impostati. Capitolo portiere: Reina non rinnoverà, per Sepe manca l’annuncio, Karnezis arriverà se dovesse andar via Rafael, altrimenti sarà libero di accettare una delle proposte pervenute nelle ultime settimane (Watford e Newcastle in testa). Un colpo di spessore a sorpresa? Negli ultimi giorni di mercato può sempre accadere di tutto, non è escluso che De Laurentiis voglia fare un tentativo anche per il futuro, ma la tendenza di massima è quella di restare con questo organico. Di sicuro la Fiorentina ha intenzione di resistere a qualsiasi proposta per Chiesa. Bloccato Zinchenko, arriverà se avrà la forza di aspettare ancora per qualche giorno. Dipenderà da Giaccherini in uscita, ma non è detto. Pavoletti viaggia spedito verso Cagliari, su Zapata ci sono diverse opzioni, tuttavia il Napoli vuole garanzie sul pagamento e si parte da 20 milioni più bonus.