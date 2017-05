Esclusiva: Morata-Milan, c’è una settimana chiave. E l’ultimo Alvaro…

Milan molto attivo per consegnare al più presto la squadra a Montella. Kessie e Rodriguez da formalizzare, Paredes ultimo ingresso nella lista della spesa. Ma c’è una settimana chiave per Alvaro Morata, quelle immediatamente successiva alla finale di Champions in programma il 3 giugno. Ovvero due settimane prima del suo matrimonio italiano con Alice, una situazione che aiuta non poco. L’ultimo Alvaro è molto tentato, considera chiusa la sua parentesi al Real, non esistono ipotesi cinesi, ci sarebbe il Chelsea (che è comunque su Lukaku e apprezza Belotti). Ma anche e soprattutto il Milan per un’operazione tra i 60 e i 70 milioni, cifra che i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto, tenendo conto che una parte tornerà indietro con la cessione di Bacca. A Cardiff il 3 giugno saranno presenti tutti, agenti e intermediari: prima la finale con la Juve, poi tutto il resto, eventualmente con un summit da organizzare per la settimana successiva. Dal 5 giugno in poi giorni chiave per l’eventuale destino in rossonero di Alvaro: la fiducia cresce, ora serve tutto il resto. Il Milan ha seguito e continua a seguire Aubameyang, ma ha dovuto fin qui memorizzare la corsa al rialzo del Borussia Dortmund e le incertezze sul futuro. Ha chiesto solo informazioni su Belotti. E ha incassato notizie confortanti, molto confortanti, sull’ultimo Morata, aspettando la settimana chiave. E per Montella il nome di Alvaro resta quello in cima alla lista…

Foto: Real Madrid Twitter