Esclusiva: Monaco-Marsiglia, sfida in campo e anche per Jovetic. Le ultime

Stasera Monaco-Marsiglia con Mbappé (convocato) che potrebbe essere all’ultimo atto prima del Psg. Sfida in campo e anche per Jovetic: già perché nelle ultime ore si sono intensificati i contatti per avere l’attaccante in uscita dall’Inter. Il Monaco pensa anche a Dolberg ma potrebbe fare due operazioni, il Marsiglia ha rilanciato nelle ultime ore pur non avendo ovviamente la stessa disponibilità dei rivali. Jovetic ha un ingaggio da circa 2,5 milioni netti a stagione fino al 2019, vorrebbe restare in Italia, ma ha aperto alle soluzioni francesi e chi lo assiste sta lavorando in modo concreto. La Lazio? Alla Lazio piace molto, all’interno dell’operazione Keita, ma ci sono due passaggi complicati: l’ingaggio e il fatto che Lotito voglia soltanto cash, ecco perché avanzano le due ipotesi francesi. La cessione di Jovetic è un passaggio fondamentale per poi trovare la formula in chiave Keita, confidando nel particolare che la promessa fatta alla Juve dal senegalese (anche a parametro zero) possa andare in collisione con la necessità della Lazio di trovare una soluzione entro giovedì. E l’Inter, come sapete, ci aveva già provato…

Foto: Inter Twitter