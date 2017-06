Esclusiva: Milan, precedenza a Donnarumma. Poi rinnovo per Plizzari. E la Ternana…

Il Milan conta di sbloccare al più presto la situazione Donnarumma con tanto di rinnovo, non a caso da tempo si è disinteressato di altre situazioni relative ai portieri. Ma c’è di più: in caso di fumata bianca con Gigio, si penserebbe velocemente al rinnovo di Alessandro Plizzari. Quest’ultima è una necessità indipendentemente dalla vicenda Donnarumma, ma è normale che i riflettori per il momento siano tutti sullo specialista classe 1999. Ma il 2000 è forte, ha grande talento, il Milan lo vuole blindare. E poi lo manderebbe a giocare. Già, perché c’è qualcuno che si è fatto avanti: tra i numerosi club di serie B, la Ternana ha mosso passi importanti. E affiderebbe a Plizzari le chiavi da titolare, consapevole che qui stiamo parlando di un 2000 di grandi prospettive e già pronto per la B. Quindi, occhio alle evoluzioni…