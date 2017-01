Esclusiva: il Milan pensa anche a Di Gennaro

Il Milan può prendere un centrocampista nelle ultime ore di mercato, alla luce del grave infortunio occorso a Jack Bonaventura. Prima vi avevamo parlato dell’idea Cigarini che può tornare di moda, occhio anche alla pista che potrebbe portare a Davide Di Gennaro, lo specialista classe 1988 in scadenza con il Cagliari. Di Gennaro è cresciuto nel settore giovanile del Milan, il che agevolerebbe la situazione dal punto di vista della lista, può fare il regista ma sa anche disimpegnarsi in altre zone della mediana. Tra le due società ci sono già stati contatti in serata, situazione da monitorare.

Foto: zimbio.com