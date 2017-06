Esclusiva: Milan, conferme su Neto e Leno. E la soluzione Perin…

Incassato il no di Donnarumma al rinnovo e in attesa di capire quale sarà la strategia del Milan su Gigio, il club rossonero prosegue il concreto giro d’orizzonte finalizzato al reperimento di un nuovo portiere titolare. Conferme su Neto, nome che vi abbiamo svelato nella notte tra il 6 e il 7 giugno, parlandovi dei primi sondaggi per il brasiliano della Juve. Oggi c’è stato un incontro con l’agente, il profilo di Neto è gradito a Montella, primi contatti con la Juve in attesa di un incontro (si parlerà anche di De Sciglio?). Conferme su Leno, da noi accostato ieri sera al Milan in anteprima, in questo caso c’è un particolare in più da tenere in considerazione: il tedesco costa di più, il Bayer Leverkusen chiede almeno 18 milioni per il portiere classe 1992. Fermo restando che balla anche la soluzione Perin, che recentemente ha cambiato agente affidandosi a Lucci, lo stesso procuratore che ha curato l’operazione Montella-Milan. Una pista da seguire. I rossoneri continuano ad essere molto attivi sul mercato, da ieri concretamente anche sul fronte portiere, fermo restando che aveva già pensato al piano B.