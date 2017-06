Esclusiva: Mario Rui, il Napoli torna in forte pressing. E Ounas…

Quello di Mario Rui resta un nome caldo sul mercato. Vi abbiamo già parlato dell’idea del laterale portoghese di restare alla Roma, anche sulla scorta dell’infortunio occorso a Emerson Palmieri. Ma il Napoli non molla: ci aveva provato già un paio di volte e adesso, in base alle nostre indiscrezioni, ha fatto un nuovo tentativo, alzando ulteriormente il pressing. Sarri stima Mario Rui dai tempi di Empoli, situazione da seguire. Capitolo Ounas: l’esterno offensivo da tempo ha l’accordo totale con il Napoli, il club di De Laurentiis continua a trattare no stop con il Bordeaux fiducioso di poter trovare la piena quadratura a stretto giro.