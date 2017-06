Esclusiva: Mario Rui-Napoli, c’è il via libera di De La. E su Ounas…

Mario Rui a sorpresa sempre più nella lista del Napoli. C’è accordo con il club, nelle ultime ore è arrivato anche il via libera di De Laurentiis: cinque anni di contratto, dal 2021 (attuale impegno con la Roma) al 2022, con sostanziale ritocco sull’ingaggio attuale. Adesso si svilupperanno i contatti con la Roma: il Napoli ha scelto. A proposito di Roma: vi avevamo segnalato oltre una settimana fa l’inserimento giallorosso per Ounas, storia vecchia. Ma il Napoli si sente in vantaggio e vuole chiudere. Esattamente come intende definire l’operazione Berenguer.