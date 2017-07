Esclusiva: Mario Rui al Napoli, affare in chiusura

Maurizio Sarri vuole Mario Rui a Dimaro, verrà presto accontentato. Dopo avervi svelato lo scenario, abbiamo costantemente aggiornato il quadro, specificando che per il perfezionamento dell’operazione sarebbe stata solo questione di tempo. Nessun dubbio manifestato sul fatto che Mario Rui avrebbe lasciato la Roma per il Napoli. E adesso l’affare è in chiusura per 9,5 milioni di euro, sostanzialmente la stessa cifra che il club giallorosso aveva investito un anno fa per prelevare il laterale portoghese dall’Empoli. Siamo allo scambio di documenti per Mario Rui al Napoli.

Foto: zimbio.com