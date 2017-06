Esclusiva: Manolas-Paredes allo Zenit, vertice domani. Le cifre. Su Brozovic e Driussi…

Domani è il giorno per il doppio trasferimento di Manolas e Paredes dalla Roma allo Zenit. Nelle prossime ore è previsto l’arrivo in Italia di Oreste Cinquini per lo Zenit e partirà la trattativa alla presenza degli agenti dei due calciatori, con la convinzione della società di San Pietroburgo di poter superare le ultime resistenze di Paredes, che ha ricevuto altre proposte (la Juve lo ha seguito con interesse). Queste le cifre in linea di massima impostate: 55 milioni più 5 di bonus. Soldi che evidentemente permetterebbero alla Roma di perfezionare l’assalto a Karsdorp per poi andare all’inseguimento di Seri, obiettivo vero per il centrocampo. Dell’esterno offensivo giallorosso, in sostituzione di Salah parliamo a parte. Nei prossimi giorni lo Zenit parlerà con il Psg del giovane centrocampista Callegari. Il club russo è pronto a pagare la clausola per Driussi, a patto che venga fatta chiarezza presto sul coinvolgimento dell’attaccante nella storia di doping. Brozovic? A Mancini piace molto, ma per ora l’Inter spara alto. E per Mancini oggi Paredes è una priorità, a maggior ragione dopo aver vinto le resistenze del centrocampista argentino.

Foto: sito ufficiale Zenit