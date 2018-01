Esclusiva: Maksimovic-Spartak Mosca, domani gli ultimi dettagli e venerdì la partenza

Si muove il mercato del Napoli. In entrata, come raccontato, c‘è in anticipo Amin Younes aspettando l’ultimo passaggio formale con l’Ajax. Per quanto riguarda le uscite, nella tarda serata di ieri vi abbiamo anticipato il perfezionamento dell’operazione che porterà Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca, sulla base del prestito secco da un paio di milioni. E adesso siamo in grado di aggiungere che domani verranno limati gli ultimi dettagli e che il difensore serbo nella giornata di venerdì partirà per raggiungere la sua nuova squadra.