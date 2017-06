Esclusiva: Lukaku ai saluti, l’Everton va su Duvan Zapata

Con Lukaku ai saluti (Chelsea sempre alle costole), l’Everton sta pensando a un sostituto. E, in base alle indiscrezioni che abbiamo raccolto in Inghilterra, un profilo che nelle ultime ore ha preso consistenza è quello di Duvan Zapata. Guardacaso a livello fisico ci sono similitudini con Romelu, nelle valutazioni del club inglese il centravanti colombiano ha le caratteristiche per sfondare in Premier. La valutazione del Napoli è alta, almeno 20 milioni di euro. Le piste italiane (Torino in testa) non hanno portato fin qui a una minima base di intesa, proprio per la elevata quotazione del cartellino da parte del club di De Laurentiis, che ha ormai letteralmente bloccato Ounas e Berenguer. Zapata piace molto al Watford della famiglia Pozzo, che ha avuto modo di apprezzarlo nel biennio di Udine, ma l’irruzione dei Toffees può far saltare il banco. A proposito di Everton, il profilo di Niang in entrata resta sempre caldissimo, in attesa delle visite che in Inghilterra avevano annunciato già per oggi. Particolari, rispetto ad una situazione generale ottimamente impostata.

Foto: zimbio.com