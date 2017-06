Esclusiva: lo Zenit rinuncia definitivamente a Manolas

Lo Zenit non aspetta più Kostas Manolas. Dopo le frizioni di ieri, con il dietrofront del difensore centrale ellenico dopo che il club russo era convinto di aver raggiunto tutti gli accordi, da quello con la Roma a quello con il diretto interessato, lo Zenit ha deciso di rinunciare definitivamente a Manolas, frattanto tornato in Grecia per stare vicino alla moglie che nei primi giorni di luglio dovrebbe partorire. Per Manolas tramonta la pista Zenit.

Foto: Instagram Manolas