Esclusiva: Lazio, assalto a Radunovic. E poi la Salernitana

Un portiere per il futuro. La Lazio lo ha individuato in Boris Radunovic, classe 1996, reduce dal prestito di Avellino e tornato all’Atalanta (scadenza contratto 2019). Ma presto potrebbero esserci novità, visto che la Lazio ha intenzione di presentare una proposta importante per assicurarselo. Con una strategia: mandare subito Radunovic in prestito alla Salernitana in modo di puntarci dalle prossime stagioni. Al ventunenne portiere sono arrivate diverse proposte: soprattutto quella del Cesena in B, in A ci hanno pensato Napoli e Benevento dopo i forti sondaggi del Verona, ma l’obiettivo di Radunovic è quello di giocare con una certa continuità. E non potrebbe essere diversamente considerando la sua età e l’indiscutibile talento.