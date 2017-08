Esclusiva: Laxalt piace anche a Juve e Fiorentina. L’Atalanta…

Diego Laxalt è, da qualche sessione a questa parte, un uomo mercato. Il Genoa lo valuta dieci milioni se la cessione dovesse avvenire in Italia, almeno cinque-sei milioni in più se arrivassero proposte dall’estero. In particolare dall’Inghilterra, grande sogno dell’esterno uruguaiano sondato da Liverpool ed Everton, cercato con più insistenza dal West Ham ma senza un decollo vero della trattativa. L’ipotesi Atalanta è rafforzata dal fatto che il suo grande mentore Gasperini lo vorrebbe se davvero fosse necessario anticipare di un anno il trasferimento di Spinazzola alla Juve. Gasp apprezzerebbe Laxalt, ma la priorità è rappresentata dalla conferma dell’attuale laterale sinistro. Laxalt piace molto a Spalletti, che lo aveva seguito ai tempi della Roma, ma per la fascia sinistra l’Inter aspetta Dalbert e in ogni caso non sarebbe opportuna un’operazione nei riguardi di un talento che il club nerazzurro aveva in organico e che poi ha preferito cedere. Laxalt era stato sondato dal Toro, ma piace anche alla stessa Juve e alla Fioerntina: il suo mercato va seguito con attenzione.

Foto: zimbio.com